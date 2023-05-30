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Врезавшийся в псковский автобус водитель Hyundai отказался от проверки на алкоголь

Стали известны подробности столкновения автомобиля Hyundai с маршрутным автобусом в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 29 мая в 14.28 на улице Леона Поземского у дома №60.

Водитель Hyundai I40, мужчина 1990 года рождения, совершил наезд на стоящий у автобусной остановки автобус «ЛиАЗ» под управлением водителя 1982 года рождения. Следовавший по маршруту №1 в сторону центра города автобус осуществлял посадку-высадку пассажиров.

При столкновении никто не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения.

У водителя легкового автомобиля были заметны признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. Составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, материалы будут направлены в суд для принятия решения.