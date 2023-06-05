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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Девушка за рулем Peugeot сбила женщину на Завеличье. ВИДЕО

05.06.2023 17:01|ПсковКомментариев: 0

Женщину сбил автомобиль на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове утром 5 июня. Момент дорожно-транспортного происшествия попал на камеру видеонаблюдения. 

Видео: pskov.camera

ДТП произошло в 9.10 на пешеходном переходе. Легковой автомобиль поворачивал с улицы Коммунальной на улицу Юбилейную в сторону Рижского проспекта и совершил наезд на женщину. Автомобиль подхватил пострадавшую, несколько метров женщина проехала на его крыше и упала у края проезжей части. 

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову, водитель легкового автомобиля марки Peugeot - девушка 2004 года рождения. По предварительной информации, пострадавшая, пешеход 1969 года рождения, переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего на нее наехала водитель Peugeot. После легковой автомобиль въехал в бортовой камень. 

Пешехода доставили в Псковскую областную больницу. Водитель была трезва. 

Теги: #ДТП #псков #Видеокамеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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