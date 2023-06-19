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Юного велосипедиста сбил автомобиль во дворе дома в Пскове

Легковой автомобиль наехал на велосипедиста во дворе дома №23 на улице Шестака в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 18 июня в 21.45.

Во дворе дома водитель Kia Rio, мужчина 1985 года рождения, столкнулся с велосипедом Stern под управлением мальчика 2010 года рождения – тот неожиданно выехал из-за припаркованных машин.

Пострадавший не госпитализирован. После осмотра медиками оставлен на месте. Выявлен ушиб правого колена и тыльной стороны ладони.

Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой ответственности и от родителей или опекунов маленьких детей, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. Госавтоинспекция УМВД России по городу Пскову обращается к родителям, другим взрослым родственникам, на попечении которых в каникулярный период находятся юные участники движения, с просьбой исключить нахождение детей на проезжей части без сопровождения взрослых. «Перед каждым выходом на дорогу напоминайте детям основные правила безопасного поведения при переходе проезжей части и каждый раз подкрепляйте это своим примером», - призвали в ведомстве.

Частыми причинами несчастных случаев с детьми на дорогах являются: переход проезжей части перед близко движущимся транспортом, неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта, переход проезжей части не по пешеходному переходу, а поблизости от него, выезд несовершеннолетних водителей вело- мототехники на проезжую часть, а также недисциплинированность водителей транспортных средств, грубо нарушающих правила дорожного движения.

Водители велосипедов, в свою очередь, должны помнить, что детям в возрасте до 14 лет правила дорожного движения выезд на дорогу запрещают. Им можно ездить на велосипеде, двигаясь только по тротуару либо в пределах пешеходных зон. Пересекать дорогу по пешеходному переходу следует, спешившись с велосипеда. Если велосипедист движется по проезжей части, то он также обязан соблюдать требования сигналов светофора и знаков приоритета. Также велосипедисту следует надевать шлемы и другую необходимую экипировку, поскольку даже незначительное ДТП может привести к серьезным последствиям.