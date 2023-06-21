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Собака погибла в серьезном ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Собака погибла в серьезном дорожно-транспортном происшествии на Рижском проспекте в Пскове вечером 21 июня. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, дорожная авария случилась неподалеку от строительного магазина «Леруа Мерлен», проезжую часть не поделили две автомашины. Питомец находился в салоне одного из легковых автомобилей.

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На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. По предварительной информации, водителей увезли в медучреждение. Все обстоятельства ДТП уточняются.