Три автомобиля столкнулись у Кузнецкого моста в Пскове

Вторую половину Ольгинского моста в Пскове закроют с 20 мая

Участки улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове закроют для транспорта на три месяца

Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля

Движение транспорта по участку 2-й Песочной улицы закроют в Пскове до 1 июля

Ремонт дорог в Пскове вносит изменения в схему движения автотранспорта

Вторую половину Ольгинского моста закрыли на ремонт в Пскове

Движение по участку улицы Труда ограничат в Пскове

Движение транспорта на участке улицы Бастионной в Пскове закроют до 21 июля

Участок проспекта Ленина в Великих Луках более чем на месяц закроют для транспорта

Движение транспорта ограничат на улице Новгородской в Пскове

Ограничение движения транспорта на улице Печорской в Пскове продлили до 30 июня