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Человек пострадал при столкновении пяти автомобилей на Завеличье. ФОТО

Один человек пострадал при столкновении пяти автомобилей на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июля в 17.50 у дома №65.

Водитель 1997 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ-3110 («Волга»), не выбрал безлопастную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с Ford Focus под управлением девушки 2001 года рождения. В результате Ford столкнулся с Audi-100 под управлением молодого человека 2001 года рождения и с АФ3720АА (Ford Transit) под управлением мужчины 1996 года рождения. Audi-100 наехала на Skoda Kodiaq под управлением женщины 1974 года рождения.

Автомашины получили технические повреждения. Водитель «Волги» получил незначительные телесные повреждения – травму губы. Ему назначен штраф в размере 1500 рублей по статье 12.15 КоАП РФ часть 1 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).