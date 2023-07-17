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Водитель электросамоката сбил женщину на велодорожке в Пскове

Несколько ДТП с участием самокатов и электросамокатов произошло в Пскове за выходные. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД по городу Пскову, 14 июля в 15.05 на Рижском проспекте у дома №44 водитель электросамоката, мужчина 2001 года рождения, наехал на пешехода.

Водитель СИМ двигался по велодорожке, выделенной дорожной разметкой и обозначенной дорожными знаками, и совершил наезд на женщину 1970 года рождения, которая вышла на велодорожку. Её госпитализировали в Псковскую областную больницу. Водитель самоката от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

15 июля в 13.35 у дома №126 по улице Инженерной водитель Lexus, мужчина 1964 года рождения, при выезде с дворовой территории не уступил дорогу ребенку на самокате, который двигался по тротуару и пересекал дворовую территорию. Мальчик 2013 года осмотрен медиками, оставлен на месте. Водитель трезвый. Удар пришелся на дверь автомобиля.

Информация о еще одном факте наезда на пешехода водителем средства индивидуальной мобильности вечером 16 июля в настоящее время проверяется полицией.

Госавтоинспекция УМВД России по городу Пскову обращается к родителям: если ваш ребенок участвует в дорожном движении в роли пешехода расскажите ему, где и как необходимо переходить дорогу, особо отметьте недопустимость игры вблизи проезжей части.

Чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием юных велосипедистов напомните им о требованиях правил дорожного движения, предъявляемых к водителям велотранспорта и самокатов. При этом следует акцентировать внимание на недопустимости нахождения на проезжей части юных велосипедистов и детей, передвигающихся с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ), не достигших 14-летнего возраста.

Во время катания на велосипеде или самокате нужно постоянно следить за дорожной обстановкой, а также спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. Велосипедисту и детям, передвигающимся с помощью средств индивидуальной мобильности, следует надевать шлемы и другую защитную экипировку, ведь даже незначительное ДТП может привести к серьезным последствиям.