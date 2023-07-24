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Водитель электросамоката скрылся после наезда на девушку в Пскове

В Пскове неизвестный водитель электросамоката совершил наезд на пешехода и скрылся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 июля в 23.05 вблизи дома № 2 по улице Карла Маркса в Финском парке неизвестный водитель электросамоката двигался по пешеходной дорожке (при наличии велосипедной) и сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. В результате наезда пострадала девушка 2003 года рождения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят позвонить по телефонам: 102, 59-38-40, 8-911-884-88-88.

А водителю, ставшему участником этого ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в псковскую Госавтоинспекцию по указанным выше телефонам.