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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Электросамокатчика сбили в Летнем саду в Пскове. ВИДЕО

25.07.2023 20:31|ПсковКомментариев: 0

Электросамокатчика сбили в Летнем саду в Пскове сегодня, 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

 

Видео: PskovLine

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой около 19:35. Водитель Chevrolet Niva двигался поворачивал на Октябрьский проспект со стороны Летнего сада. Пострадавший пересекал пешеходный переход, не спешившись, на самокате со стороны Ботанического сада.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Подробности произошедшего уточняются.

Теги: #ДТП #псков #самокат
Источник: Псковская Лента Новостей
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