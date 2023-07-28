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Водитель Renault попал в реанимацию в результате ДТП в Великолукском районе

Два молодых человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе утром 28 июля, один из них попал в реанимацию. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», ДТП произошло в 6.55 на 14-м километре автодороги Першино - Лычево вблизи деревни Дубрава-2 Великолукского района.

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Водитель автомобиля Renault Logan, местный житель 2003 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до едущей впереди машины Lada Granta, за рулем которой находилась жительница Великолукского района, женщина 1981 года рождения, в результате чего произошло столкновение. Автомобиль Renault Logan съехал в кювет.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель машины Renault, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, доставили в реанимацию. Также пострадал пассажир этой машины, местный житель 1996 года рождения. С ушибом грудной клетки и коленного сустава ему назначили амбулаторное лечение.