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Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье

Трех детей доставили в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове утром 3 августа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло около 9.00 на улице Юбилейной.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали водители автомобилей Renault Sandero - мужчина 1997 года рождения - и Audi - женщина 1971 года рождения. В автомобиле Audi, помимо водителя, находились три ребенка. По предварительной информации, они не были пристегнуты ремнями безопасности, перевозились без детских кресел.

Для осмотра детей доставили в Псковскую областную больницу. Обстоятельства ДТП пока выясняются.