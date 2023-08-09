АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель BMW спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими в Пскове

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Коммунальной в Пскове 12 августа. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 23.40 у дома №20.

Водитель автомобиля BMW, мужчина 1991 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге автомобилю Geely под управлением мужчины 1997 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель Geely и его два пассажира - мужчина 2000 года рождения и женщина 2003 года рождения. Госпитализировать пострадавших не стали.

Водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.