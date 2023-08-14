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Пассажир пострадал в ночном ДТП с участием трех автомашин на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО

Один человек пострадал в ДТП с участием трех автомашин на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 13 августа в 00.30 у дома 79-а по Рижскому проспекту.

Мужчина 1973 года рождения за рулем Renault Logan не уступил дорогу автомашине, приближающейся справа и пользующейся преимуществом, совершил столкновение с Renault Fluence под управлением мужчины 1994 года рождения. После столкновения Renault Logan врезался в припаркованную Škoda Octavia.

За медпомощью обратилась пассажирка Renault Logan1983 года рождения: осмотрена медиками, оставлена на месте происшествия.

Водитель Renault Logan отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Водитель Renault Fluence - трезвый. Владелец Škoda 1982 года рождения в момент ДТП находилась дома, проснулась от шума сработавшей сигнализации.