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Две девушки пострадали в результате ДТП в Великолукском районе

Две девушки пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе 14 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», ДТП произошло в 4.30 на 464-м километре автодороги М9 «Балтия».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Водитель автомобиля Renault Logan, великолучанин 1985 года рождения, при проезде нерегулируемого неравнозначного перекрестка не уступил дорогу машине Lada Granta, которая приближалась справа и пользовалась преимуществом. За рулем Lada Granta была псковичка 2000 года рождения.

В результате столкновения пострадали водитель Lada Granta, девушка получила ушиб левого предплечья, и ее пассажирка - также псковичка 2000 года рождения, ей диагностировали ушиб передней брюшной стенки. Проходить лечение пострадавшие будут амбулаторно.