Mitsubishi обгонял два грузовика по встречной обочине и спровоцировал ДТП в Псковском районе. ВИДЕО

Тройное ДТП произошло у деревни Щиглицы в Псковском районе сегодня, 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец происшествия.
В аварию попали автомобили ГАЗель, ГАЗ и Mitsubishi.
По объяснению очевидцев, водитель ГАЗели начал обгонять ГАЗ, убедившись в безопасности маневра. Но по левой обочине оба автомобиля в свою очередь на большой скорости решил обогнуть водитель Mitsubishi.
Mitsubishi врезался в ГАЗель и автомобиль отбросило на ГАЗ, оба оказались в кювете.
Пассажиры получили легкие травмы.