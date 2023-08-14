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Mitsubishi обгонял два грузовика по встречной обочине и спровоцировал ДТП в Псковском районе. ВИДЕО

Тройное ДТП произошло у деревни Щиглицы в Псковском районе сегодня, 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец происшествия.

В аварию попали автомобили ГАЗель, ГАЗ и Mitsubishi.

По объяснению очевидцев, водитель ГАЗели начал обгонять ГАЗ, убедившись в безопасности маневра. Но по левой обочине оба автомобиля в свою очередь на большой скорости решил обогнуть водитель Mitsubishi.

Mitsubishi врезался в ГАЗель и автомобиль отбросило на ГАЗ, оба оказались в кювете.

Пассажиры получили легкие травмы.