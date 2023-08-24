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Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе Рига-Москва в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло в ночь с субботы на воскресенье.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сигнал о ДТП поступил в 0.55 27 августа.

Два грузовых и легковой автомобили столкнулись в Куньинском районе на 445 км автодороги Рига-Москва.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия в настоящее время выясняется.

Фото: 60.mchs.gov.ru