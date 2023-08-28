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Двухлетняя девочка серьезно пострадала в ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО

Шесть человек пострадали в столкновении автомашин на въезде в Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 26 августа в 16.30 на Рижском проспекте у дома 110-г.

Водитель ВАЗ-21074, мужчина 2003 года рождения, не обеспечил безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Nissan Qashqai под управлением женщины 1973 года рождения. От удара Nissan врезался в Citroën Berlingo под управлением мужчины 1989 года рождения.

Водитель Citroën в объяснении сообщил, что на въезде в Пскове у него заглох автомобиль. Следовавший за ним Nissan остановился, а ВАЗ – нет.

В результате ДТП в Nissan Qashqai пострадала пассажирка 1966 года рождения. После осмотра отпущена медиками.

Все остальные пострадавшие находились в «семерке». У водителя выявлен ушиб грудной клетки. Он осмотрен и оставлен на месте. У женщины 1990 года рождения ушиб голени, доставлена в больницу, откуда после была отпущена. Пассажир 1997 года рождения получил рваную рану нижней губы. После осмотра оставлен на месте.

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Находившаяся на переднем сиденье беременная женщина 1992 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лобной области.

Больше всех пострадал находившийся в машине ребенок – девочка 2020 года рождения. У нее – открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, вдавленный оскольчатый перелом теменной кости. Ребенок находился на руках у одного из пассажиров.

Не исключается возможность возбуждения уголовного дела в связи с травмированием ребенка.

В ГИБДД Пскова напомнили, что дети чаще всего страдают в ДТП больше взрослых. Специальные детские удерживающие устройства значительно снижают риск смертельного исхода и травматизм при ДТП. Перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств. За невыполнение это пункта ПДД РФ предусмотрена административное наказание в виде штрафа 3000 рублей.

Специальные детские удерживающие устройства снижают риск смертельного исхода и травматизм в несколько раз. Детское удерживающее устройство в случае аварии удерживает ребенка на месте и таким образом позволяет избежать травм, в том числе и смертельных.