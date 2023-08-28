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В Пскове сбит пожилой мужчина на пешеходном переходе

В Пскове сбит пожилой мужчина на пешеходном переходе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд на пешехода произошел 28 августа в 10.40 на улице Западной у дома №19.

Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Наезд совершил водитель Nissan Terrano, мужчина 1962 года рождения.

По предварительной информации, у пешехода 1949 года рождения выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны. Госпитализирован.

Водитель трезвый.