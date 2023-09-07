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Водитель Lada Priora оштрафован за тройное ДТП в Пскове

Водитель Lada Priora оштрафован за тройное ДТП в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение трех автомобилей произошло 5 сентября в 15.20 на улице Юбилейной у дома 14.

Водитель Priora, мужчина 1997 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением мужчины 1974 года рождения, который по инерции врезался в УАЗ, за рулем которого был мужчина 1983 года рождения.

Пострадавших нет.

В отношении водителя Lada Priora вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), штраф – 1500 рублей.