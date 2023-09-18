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Школьника на самокате сбил автомобиль в Пскове

Школьника на самокате сбил автомобиль в Пскове 18 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло около 8.30 у дома № 8 на улице Калинина.

Водитель Lada Kalina, женщина 1986 года рождения, совершила наезд на мальчика 2012 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходе на самокате. Пострадавший с ушибами госпитализирован в детскую областную больницу

Также наезд на пешехода произошел 15 сентября в 18.05 у дома № 25 на улице Инженерной - на перекрестке с улицей Алтаева. Водитель 1998 года рождения, управляя автомашиной Opel Corsa, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на девушку 2001 года рождения, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пострадала пешеход. Выявлен ушиб мягких тканей в области лопатки. Не госпитализирована. Водитель трезвый.

В связи с наездом на ребенка на самокате, ОГИБДД просит родителей провести профилактические беседы с детьми на тему безопасного поведения на дорогах. Следует акцентировать внимание на недопустимости нахождения на проезжей части юных велосипедистов и детей, передвигающихся с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ), не достигших 14-летнего возраста.

Во время катания на велосипеде или самокате нужно постоянно следить за дорожной обстановкой, а также спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. Велосипедисту и детям, передвигающимся с помощью средств индивидуальной мобильности, следует надевать шлемы и другую защитную экипировку, ведь даже незначительное ДТП может привести к серьезным последствиям.