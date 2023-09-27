АвтоМир / Происшествия / ДТП

Более 10 человек получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1534 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 26 сентября по 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ведомства выявили 20 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали двух водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести.