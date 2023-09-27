←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 27.09.2023 10:100 Пьяного велосипедиста на перекрестке в Пскове сбила автомашина 02.10.2023 13:180 Более 10 человек получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 30.09.2023 17:260 ДТП с участием мотоциклиста произошло под Псковом 30.09.2023 14:340 Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове 29.09.2023 13:410 Автомобиль провалился колесом в люк в Пскове 29.09.2023 09:420 ДТП с участием двух автомобилей произошло на перекрестке Рижского и Юбилейной в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Более 10 человек получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

02.10.2023 13:18|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1534 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 26 сентября по 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ведомства выявили 20 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали двух водителей. 

За данный период на территории области зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Теги: #ДТП #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 8871 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.10.2023, 13:180 Более 10 человек получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 02.10.2023, 12:570 Нетрезвого водителя скутера выявили полицейские в Великолукском районе 02.10.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о пешеходных ограждениях 02.10.2023, 08:400 Парковка такси во дворах может обернуться штрафом в пять тысяч рублей
01.10.2023, 16:400 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 01.10.2023, 15:400 Для гаражей впервые в истории России написали отдельные правила 30.09.2023, 17:260 ДТП с участием мотоциклиста произошло под Псковом 30.09.2023, 14:340 Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
30.09.2023, 12:321 Как избежать на дороге столкновения с диким животным, рассказали псковичам 30.09.2023, 05:000 Центр Пскова закроют для автомобилей с 6:00 до 17:00 29.09.2023, 19:141 Рейд по выявлению нарушителей парковки на местах для инвалидов прошел в Псковском районе. ВИДЕО 29.09.2023, 15:170 К третьему контракту на ремонт дорог картами приступили в Пскове
29.09.2023, 13:410 Автомобиль провалился колесом в люк в Пскове 29.09.2023, 12:130 ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо 29.09.2023, 11:430 Два муниципальных автомобиля в Пскове продадут на аукционе  29.09.2023, 09:420 ДТП с участием двух автомобилей произошло на перекрестке Рижского и Юбилейной в Пскове
29.09.2023, 08:580 Утреннее ДТП осложняло движение на площади Ленина в Пскове 28.09.2023, 21:120 Два ДТП затрудняют движение на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 28.09.2023, 20:500 Новые тротуары заасфальтировали на улице Ижорского Батальона в Пскове 28.09.2023, 20:400 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23
28.09.2023, 17:280 Продолжается ремонт парковки у торгового центра «Максимус» в Пскове 28.09.2023, 15:150 Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Николая Васильева в Пскове 28.09.2023, 14:510 В областном Собрании поддержали инициативу о расширении возможности использования дорожных фондов 28.09.2023, 12:240 «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене
28.09.2023, 10:570 Тротуар на улице Ижорского батальона в Пскове начали асфальтировать 27.09.2023, 20:400 Освещение в бежаницкой деревне восстановили после вмешательства прокуратуры 27.09.2023, 20:000 Скорость движения транспорта на день ограничат на участках трассы Р-23 27.09.2023, 19:200 Нетрезвого водителя выявили в Пскове
27.09.2023, 19:171 Пробка из автобусов образовалась на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 27.09.2023, 18:470 ДТП с участием двух машин произошло на Ольгинском мосту в Пскове 27.09.2023, 18:450 Дорожники очищают канализационные люки в Пскове от осенней листвы 27.09.2023, 18:200 Финишный слой асфальта укладывают на улице Фабрициуса в Пскове
27.09.2023, 18:060 Требования к легковому такси утвердили в Псковской области 27.09.2023, 17:580 Участок трассы Лудони – Павы – Боровичи в Стругокрасненском районе ремонтируют по нацпроекту 27.09.2023, 17:400 Toyota мешает движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове 27.09.2023, 16:040 Движение транспорта закроют на участке Октябрьского проспекта в Пскове 28 и 29 сентября
27.09.2023, 15:450 Фотофакт: Автомобиль мешает повороту с Рижского проспекта на улицу Горького 27.09.2023, 14:320 Авто-Ас объявляет о страте продаж в Пскове седана Omoda S5 GT 27.09.2023, 14:240 Лобовое столкновение автомобилей случилось на улице Труда в Пскове 27.09.2023, 13:411 В Псковской области отремонтировали более 26 км дорог, ведущих к туристическим объектам
27.09.2023, 10:450 Цены на топливо представил зампред комитета Госдумы по энергетике  27.09.2023, 10:240 В Пскове ищут виновника ДТП с пятью автомашинами на Ольгинском мосту 27.09.2023, 10:100 Пьяного велосипедиста на перекрестке в Пскове сбила автомашина 27.09.2023, 08:540 ДТП затрудняет движение по «кольцу» в центре Пскова
27.09.2023, 07:000 За езду в пьяном состоянии на электросамокате могут грозить штрафы до 30 тысяч рублей 26.09.2023, 19:400 Полицейские повторно задержали нетрезвого водителя в Дно 26.09.2023, 19:000 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 26.09.2023, 18:231 BMW и Nissan столкнулись на перекрестке улиц Кузнецкой и Индустриальной в Пскове. ФОТО
26.09.2023, 16:201 Три автомашины пострадали в Пскове из-за ямы на дороге за одну ночь. ФОТО 26.09.2023, 13:110 Всю трассу Р-23 в Ленобласти в сторону Пскова планируют расширить до четырех полос 26.09.2023, 12:491 Автомобили Jaecoo скоро появятся на псковском рынке 26.09.2023, 12:352 Житель Пскова получил условный срок за смертельное ДТП с мотоциклистом
26.09.2023, 10:550 Два железнодорожных переезда временно перекроют в Великих Луках 26.09.2023, 10:470 Седан Omoda S5 в псковском автосалоне доступен в трех комплектациях 26.09.2023, 10:290 Меняется направление одностороннего движения на улице Алмазной в Пскове 26.09.2023, 09:172 В России резко подорожают легковые автомобили
25.09.2023, 21:000 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили на Рижском проспекте в Пскове 25.09.2023, 20:300 Более 200 псковичей стали участниками акции «На работу на велосипеде» 25.09.2023, 20:172 Автобусное сообщение до погоста Выбуты запустили под Псковом 25.09.2023, 19:201 Псковских первоклассников посвятили в пешеходы
25.09.2023, 19:000 Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 26 сентября 25.09.2023, 18:240 Правую сторону Октябрьского проспекта в Пскове откроют для транспорта 26 сентября 25.09.2023, 18:010 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 25.09.2023, 17:570 Участок дороги Псков - Родина перекроют с 27 сентября
25.09.2023, 17:420 50 нетрезвых водителей выявили на дорогах в Псковской области 25.09.2023, 14:270 Движение транспорта ограничат в Пскове в день проведения областной ярмарки 25.09.2023, 13:394 Пять автомобилей столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове, образовалась пробка 24.09.2023, 17:150 Пять человек доставили в больницу после ДТП в Печорском районе
24.09.2023, 16:400 Нетрезвого мотоциклиста задержали в Опочецком районе 24.09.2023, 16:200 Скорость движения транспорта на день ограничат на участках трассы Р-23 24.09.2023, 14:001 МВД поддержало предложение ограничить парковку такси в жилой зоне 24.09.2023, 13:400 Девочка пострадала при столкновении двух автомобилей в Гдовском районе
24.09.2023, 12:000 Водителя Kia госпитализировали после столкновения с Mitsubishi в Струго-Красненском районе 23.09.2023, 20:420 Нетрезвого водителя выявили в Островском районе 23.09.2023, 19:200 Более 40 ДТП с участием мототранспорта произошло в Псковской области 23.09.2023, 15:420 Мотосезон закрыли в Пскове 23 сентября
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.