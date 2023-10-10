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Машина скорой помощи с 5-месячным пациентом попала в ДТП в Великих Луках

Машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Великих Луках вечером 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Водитель автомобиля Toyota не пропустил скорую помощь на перекрёстке. Скорая везла 5-месячного ребёнка с ожогами, он не пострадал и был доставлен второй бригадой скорой медицинской помощи в Великолукскую межрайонную больницу.

Сотрудники скорой помощи получили ушибы, их доставили в приемное отделение. Водитель автомобиля Toyota за медицинской помощью не обращался.