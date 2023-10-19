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Водителю из Великих Лук грозит тюрьма за наезд на ногу пешехода

35-летнего жителя города Великие Луки могут привлечь к уголовной ответственности за ДТП с пострадавшим пешеходом (часть 1 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в конце апреля обвиняемый на автомобиле выезжал с парковки территории многоквартирного дома. Не убедившись в безопасности движения задним ходом, он совершил наезд на пешехода, наехав передним колесом автомобиля на ногу потерпевшего, который получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.