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Автомобиль Chevrolet съехал в кювет в Гдовском районе, пострадали два человека

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на 136-м километре автодороги Псков - Гдов - Сланцы в Гдовском районе 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, ДТП произошло в 6:57. Водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 1969 года рождения, при выборе скоростного режима на закругленным участке дороги не справился с управлением автомобиля, в результате чего съехал в кювет с последующим оправдывает машины на правый бок.

Пострадали водитель и пассажир - мужчина 1965 года рождения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспеции.