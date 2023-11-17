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Водитель КамАЗа пострадал в результате ДТП в Великолукском районе

Водитель грузового автомобиля пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе 16 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», ДТП произошло в 20.33 на 475-м километре автодороги М-9 «Балтия».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Житель Великолукского района, мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ-6520 с прицепом, не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль Mercedes Atego, припаркованный на обочине. После КамАЗ съехал с дороги, потом в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель КамАЗ получил телесные повреждения, его госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом головки малоберцовой кости, ушибленную рану правой и левой голени.

Транспортные средства получили технические повреждения.