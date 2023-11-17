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АвтоМир / Происшествия / ДТП

С начала года на дорогах Псковской области в ДТП погибли 54 человека

18.11.2023 14:51|ПсковКомментариев: 0

587 дорожно-транспортных происшествий зафиксировали на дорогах Псковской области за десять месяцев 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В авариях на псковских дорогах погибли 54 человека и 806 получили травмы различной степени тяжести.

В регионе в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сотрудники региональной Госавтоинспекции и общественники сдали кровь. Перед процедурой добровольцы прошли медицинское обследование, сдали кровь из пальца для определения резус-фактора и уровня гемоглобина, получили рекомендации от терапевта и приступили к сдаче крови.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В этом году к сотрудникам полиции присоединились представители региональной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» и Федерации автоспорта Псковской области.

Некоторые сотрудники Госавтоинспекции уже являются почетными донорами. Полицейские сдают кровь на постоянной основе, регулярно пополняя банк крови. 

 

Полицейские уверены, что сданная кровь поможет спасти не одну жизнь, а такие мероприятия – это отличный способ напомнить жителям региона о том, что каждый желающий может прийти на станцию переливания крови и безвозмездно оказать донорскую помощь.

Теги: #ДТП #авария #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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