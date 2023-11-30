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Автомобиль съехал с дороги на Ленинградском шоссе в Пскове, пострадала пассажирка

Автомобиль съехал с дороги на Ленинградском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 29 ноября в 17.50 на 283 километре трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков.

Мужчина 1997 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Passat, не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на дерево. Пострадала пассажирка 2002 года рождения. Доставлена в больницу, позже отпущена. Предварительный диагноз: ушиб мягких тканей головы.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь.