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Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Стругокрасненском районе

Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Стругокрасненском районе 30 ноября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло около 18.00 на 223-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.

Водитель автомобиля Chevrolet Orlando, житель Санкт-Петербурга 1956 года рождения (назначено химико-токсикологическое исследование на состояние опьянения) не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с большегрузом Volvo с полуприцепом Adams под управлением смоленчанина 1969 года рождения, после чего Orlando столкнулся с движущейся в попутном направлении машиной Lada Vesta под управлением жителя Идрицы, мужчины 1977 года рождения. Водители большегруза и автомобиля Lada были трезвы.

В результате водитель Chevrolet скончался в карете скорой медицинской помощи по пути в больницу Пскова, пассажирка Chevrolet - женщина 1976 года рождения - госпитализирована с переломами и травмами, водитель Volvo получил ушибы конечностей, не госпитализирован.

На месте работали экстренные службы и Госавтоинспекция.