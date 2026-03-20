На Коммунальной улице в Пскове выделят отдельную левую полосу для выезда из центра

На Коммунальной улице в Пскове выделят отдельную левую полосу для движения от центра. Такое решение приняли в ходе заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Max.

Отдельная левая полоса появится ориентировочно в мае-июне. Эти меры направлены на разгрузку транспортного потока.

В это же время запланировано обновление дорожной разметки.

Напомним, изменения ждут и улицу Шестака в Пскове. Здесь разрешат парковку вдоль дороги, за исключением участков у перекрестков Генерала Маргелова и Майора Доставалова.