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Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей Honda, Hyundai и Nissan в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей произошло вечером в пятницу, 1 декабря, в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сообщение о ДТП на 359 км трассы Р-23 поступило спасателям в 20:54. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

По сообщению газеты «Островские вести», в результате ДТП с участием автомобилей Honda Accord, Hyundai Sonata и Nissan у деревни Крюки пострадали и были госпитализированы три человека.