АвтоМир / Происшествия / ДТП

Переход дороги на запрещающий сигнал светофора привел в больницу 86-летнюю женщину в Пскове

В Пскове сбит пешеход на проспекте Энтузиастов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 10 декабря в 12.43 у дома 11 по проспекту Энтузиастов.

Мужчина 1972 года рождения, управляя Renault Logan, совершил наезд на пешехода. Женщина 1937 года рождения создала помеху для движения транспортного средства на регулируемом пешеходном переходе, выйдя на запрещающий сигнал светофора.

86-летняя женщина доставлена в приемное отделение городской больницы. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скальпированная рана височной области.

Водитель трезвый.