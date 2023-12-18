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Водитель пострадал в ДТП на трассе Псков – Изборск. ФОТО

Водитель пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе Псков – Изборск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 17 декабря в 13.35 на 17-м километре дороги Псков - Изборск на территории Псковского района водитель Hyundai H-1, пскович 1974 года рождения, не справился с управлением.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Минивэн съехал в кювет. Водитель госпитализирован с переломом, ушибами тела и головы.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Пустошке 15 декабря. Около 18.30 на 538 км дороги Москва - Балтия водитель УАЗа, пскович 1950 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении транспортному средству.

Произошло столкновение с автомашиной MAN с полуприцепом под управлением великолучанина 1966 года рождения. Водитель УАЗа получил травмы, не госпитализирован. Также травмирован пассажир 1954 года рождения, ему госпитализация также не потребовалась.