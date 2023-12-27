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Пять человек пострадали в ДТП на дороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель

Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 117-м километре дороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На трассе столкнулись два транспортных средства. По предварительной информации, женщина, управлявшая автомобилем Chery, не справилась с управлением и совершила столкновение с машиной Lada.

Пострадали пять человек: водитель Chery, водитель автомобиля Lada (получил перелом конечностей), его жена и двое детей.

На месте работают экстренные службы, оказывается медицинская помощь