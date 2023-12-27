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Пьяный мотоциклист стал фигурантом уголовного дела в Гдовском районе

Уголовное дело возбудили в отношении пьяного водителя мотоцикла, который опрокинулся в канаву в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

28 мая около 1:30 в садоводстве «Здоровье» Гдовского района на улице 2-ая Линия водитель мотоцикла «Минск Х250» в пьяном состоянии перевозил пассажира. Также у него не было водительских прав. Мужчина не справился с управлением мотоцикла и наехал на опору линии электропередач. В следствие чего мотоцикл опрокинулся. Женщина-пассажир получила тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ.