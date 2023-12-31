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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Шестилетнего пешехода сбили в Пскове в новогоднюю ночь

01.01.2024 11:18|ПсковКомментариев: 0

Шестилетнего мальчика в Пскове в ночь на 1 января сбил автомобиль, ребенка госпитализировали. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 1.25 у дома №15Б на улице Коммунальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Yeti, мужчина 1987 года рождения, совершил наезд на пешехода, мальчика 2017 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери.

В результате ДТП пострадал пешеход, мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.

На месте ДТП работали бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Теги: #ДТП #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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