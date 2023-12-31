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Водитель пострадала при съезде автомобиля в кювет в Новоржевском муниципальном округе

Женщина пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 1 января в 10.50 на 3-м километре автодороги Новоржев - Кудеверь в Новоржевском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan, женщина 1986 года рождения, на прямом участке дороги, выбрала небезопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, автомобиль опрокинулся на левый бок.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, женщину госпитализировали в Островскую межрайонную больницу.

На месте ДТП работали бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.