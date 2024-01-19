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Водитель легкового автомобиля пострадал в столкновении с грузовиком в Любятово

Легковой автомобиль занесло во встречный тягач в псковском микрорайоне Любятово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по г. Пскову, столкновение произошло 19 января в 10.15 у дома 38 по улице Николая Васильева.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псков за рулем»

По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения за рулем Skoda Octavia не справился с управлением и допустил занос на встречную сторону проезжей части. Он совершил столкновение с автомашиной МАЗ 5440А5 с прицепом «Крон» под управлениям мужчины 1967 года рождения.

Пострадал водитель Skoda. На момент оформления ДТП установлен диагноз «ушиб мягких тканей волосистой части головы». Госпитализирован, отпущен из больницы.

Оба водителя трезвые.

Добавим, по неофициальной информации от участников дорожного движения, водитель легкового автомобиля попал правыми колесами машины в колею, идущую вдоль края асфальта, после чего вылетел на встречную полосу. После столкновения Skoda с грузовиком еще один легковой автомобиль вылетел с дороги по этой же причине. Автомобиль и его владелец не пострадали.