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Два ДТП произошло за год на переездах РЖД в Псковской области

25 случаев дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильного транспорта произошло на переездах Октябрьской железной дороги за 2023 год, два из них - в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

В том числе 22 инцидента произошли в местах пересечения железнодорожных путей с установленной звуковой и световой сигнализацией. Все происшествия стали результатом выезда машины на переезд на красный свет.

На сети ОЖД в течение 2023 года проведено более 700 мероприятий, направленных на предупреждение аварийности и снижение нарушений безопасности движения на железнодорожных переездах. Среди них – профилактические акции «Внимание переезд!», «Уступи дорогу поездам!», «Дед Мороз и Снегурочка на переезде», «Транспортная безопасность» и многие другие.

Несмотря на проведенную железнодорожниками Октябрьской магистрали масштабную профилактическую работу, статистика говорит о росте ДТП на сети ОЖД по сравнению с прошлым годом (21 ДТП – в 2022-ем против 25 случаев в 2023-м). Основные причины аварий – невнимательность водителей и нарушение ими правил дорожного движения, а именно попытки автомобилистов пересечь железнодорожные пути при запрещающих сигналах световой и звуковой сигнализации.

Наибольший рост происшествий на железной дороге с участием автотранспорта зафиксирован на территории Санкт-Петербурга – шесть случаев против трех в 2022 году. В Ленинградской и Псковской областях - восемь и два ДТП против семи и одного случая соответственно.

В Тверской области и Республике Карелия в 2023 году наметилась положительная тенденция к снижению аварийности на переездах – с пяти случаев в 2022 году до трех, а в Карелии - два против четырех ДТП.

На переездах в границах Мурманской и Московской областей в ушедшем году не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия.