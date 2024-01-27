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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Великолукском районе

Уголовное дело возбудили по факту дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе, в котором погибли двое взрослых и один ребёнок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Следователь специализированного отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Псковской области продолжает работу на месте происшествия в Великолукском районе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ», - отметили в ведомстве.

Напомним, 27 января около 7:30 на 466-м километре федеральной трассы М-9 «Москва – Балтия» столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1998 года рождения и автобус «ПАЗ», за рулем которого сидел 49-летний великолучанин.

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В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры – женщина 1999 года рождения и двухлетний ребенок от полученных травм скончались на месте, еще один годовалый ребенок экстренно госпитализирован. За медицинской помощью также обратились четыре пассажира автобуса – они доставлены в больницу.