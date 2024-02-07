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Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе

Отец ребенка, который вместе с матерью попал в дорожно-транспортное происшествие в Невельском муниципальном округе 6 февраля, находится в зоне специальной военной операции. Мать мальчика погибла в аварии. Об этом рассказал очевидец ДТП в группе «Невель - городской портал» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Василий Берёзкин / «Невель - городской портал»

«Случилась авария между деревней Усть-Долыссы и Невелем вчера ночью. В голубом автомобиле Mitsubishi Lancer водитель (девушка) скончалась на месте. В машине был ребенок, родился в рубашке, цел и невредим», - рассказал очевидец.

По словам мужчины, они с женой до приезда спецслужб посадили ребенка к себе в автомобиль, грели его и включали ему мультфильмы. Мальчик рассказал, что его отец находится в зоне специальной военной операции, также у ребенка есть бабушка и дедушка (он в больнице).

«Мальчика увезли службы в Невель. Если кто-то узнал эту семью или службы не могут найти близких, знайте, с ним все хорошо, он в Невеле», - заключил мужчина.

Ранее сообщалось, что мальчик 2019 года рождения находился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля. Его мать 1995 года рождения скончалась на месте до приезда скорой помощи. Второй участник аварии - водитель автомобиля Scania R380 с полуприцепом - не пострадал.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.