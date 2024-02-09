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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пешехода сбил автомобиль на улице Маргелова в Пскове. ФОТО

09.02.2024 14:39|ПсковКомментариев: 0

Пешехода сбил автомобиль у дома №47 на улице Генерала Маргелова в Пскове 9 февраля в 8.15. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Мужчина 1986 года рождения, управляя Chevrolet Cruze, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавший 1972 года рождения госпитализирован в Псковскую областную больницу. На момент ДТП, по предварительной информации, были установлены ушибленная рана теменной области, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом плечевой кости справа. Информация о телесных повреждениях уточняется. 

Водитель трезвый.

Источник: Псковская Лента Новостей
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