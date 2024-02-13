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Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области

Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 12 февраля. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Днём в Великолукском районе из-за гололёда ПАЗ с пассажирами съехал с дороги и перевернулся. И в Пскове вечером автобус столкнулся с легковым автомобилем.

«Пострадавших в обоих случаях, слава Богу, нет. Тем не менее, поручил провести служебную проверку в отношении подрядчиков по вопросам содержания этих дорог. Также ждём информацию от ответственных структур по причинам аварий. По факту обязательно предметно разберёмся и сделаем выводы», –написал губернатор.

По данным МЧС, завтра по региону сохранится гололедица на дорогах.

«Друзья, обращаюсь ко всем. Пожалуйста, будьте предельно внимательны за рулём – даже посыпанные трассы очень быстро покрываются глазурью льда и становятся опасными. Подрядчикам это тоже нужно учесть и работать с особой тщательностью и ответственностью», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, 12 февраля автобус со школьниками съехал в кювет на дороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области. Ситуация находится на особом контроле комитета по здравоохранению Псковской области. В случае необходимости пострадавшие дети будут направлены в профильные федеральные клиники.

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Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

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Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.