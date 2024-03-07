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30 ДТП с участием пешеходов произошло в Псковской области с начала года

30 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов произошло в Псковской области с начала 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что с начала 2024 года на территории Псковской области в 30 дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов погибли 4 человека, 27 человек получили травмы различной степени тяжести (из них 5 детей и подростков в возрасте до 16 лет).

«Госавтоинспекция Псковской области в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Помните, что соблюдение Правил дорожного движения - это залог вашей безопасности на дороге!» - подчеркнули в ГИБДД.