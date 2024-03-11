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В Пскове водитель Nissan оштрафован за ДТП после неудачного поворота налево

В Пскове водитель автомашины оштрафован за ДТП после неудачного поворота налево на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции по городу Пскову, столкновение произошло 10 марта в 14.55 на улице Коммунальной у дома 44/2.

Мужчина 1990 года рождения, управляя автомашиной Nissan Almera, при повороте налево не уступил дорогу автомашине Hyundai Sonata под управлением мужчины 2006 года рождения.

По видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что после столкновения обе автомашины оказались по разным сторонам дороги.

Видео: Алексей Морозов / группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Пострадавших нет.

Водитель Nissan Almera привлечен к ответственности по статье 12.14 ч. 3 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения). Оштрафован на 500 рублей.

В ГИБДД уточнили, что водитель Hyundai Sonata имеет право управления, водительское удостоверение получил в 2024 году.