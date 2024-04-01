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Водителя легкового автомобиля в Пскове оштрафовали за ДТП с мотоциклистом

Водителя легкового автомобиля в Пскове оштрафовали за ДТП с мотоциклистом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 30 марта в 17.10 на улице Юбилейной у дома 42.

Водитель 1954 года рождения на автомашине Datsun on-DO при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и далее при перестроении совершил столкновение с мотоциклом Honda. Мотоциклист 1990 года рождения двигался по главной дороге без изменения направления движения.

Мотоциклист госпитализирован в городскую больницу с подозрением на перелом. Информация о диагнозе уточняется. Водитель легковой машины и мотоциклист трезвые.

В отношении водителя Datsun составлен материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении. Штраф 500 рублей.