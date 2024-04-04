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Водители мотоцикла и мопеда стали участниками ДТП в Псковской области

Водители мотоцикла и мопеда стали участниками дорожно-транспортных на юге Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

26 марта в Великолукском районе произошло столкновение мотоцикла и автомобиля «Шкода». А 31 марта в деревне Астратово Великолукского района несовершеннолетний, управляя отцовским мопедом, совершил наезд на стоящий «Рено Дастер».

В связи с этим сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» обращаются ко всем родителям и просят их быть благоразумными, не покупать несовершеннолетним подарки в виде автомототранспортных средств. Они напоминают, что ответственность за несовершеннолетних детей несут родители.

В Госавтоинспекции отметили, что «всё больше владельцев мототранспорта выезжает на дорогу после осенне-зимнего периода, и другим участникам дорожного движения стоит вспомнить о их существовании».

«Водителям стоит почаще смотреть в зеркала заднего вида, быть внимательными при перестроении. Быть предельно внимательными стоит и водителям мототранспорта. Не делать опасных манёвров, особенно при обгоне или опережении, соблюдать скоростной режим», - посоветовали автоинспекторы.

Фото: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»