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Внедорожник врезался в припаркованный автомобиль и перевернулся на улице Крупской в Пскове

Внедорожник врезался в припаркованный автомобиль и перевернулся на улице Крупской в Пскове ночью 14 апреля. О происшествии очевидцы написали в сообщество социальной сети «ВКонтакте» «Жесть по-Псковски».

Фото здесь и далее: «Жесть по-Псковски» / Дмитрий Кузнецов

По словам очевидцев, Volkswagen Golf был припаркован у дома №20 на улице Крупской, Great Wall Hover «налетел на правое крыло, подлетел и перевернулся».

«Все живы и здоровы, пострадали только автомобили. Водитель был пьян и ушел домой», – написал местный житель, который стал свидетелем происшествия.