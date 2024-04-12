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Ссадину лба получил велосипедист, врезавшийся в «Газель» в Пскове

Велосипедист пострадал при столкновении с автомашиной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 апреля в 8.20 у дома №52 на Рижском проспекте.

Мужчина 2005 года рождения на велосипеде «Десна» при пересечении проезжей части вне перекрестка не уступил дорогу транспортному средству ГАЗ-3302 под управлением мужчины 1986 года рождения.

У велосипедиста выявлены телесные повреждения: ссадина лба и ушиб пальца правой руки.

Других ДТП с пострадавшими в Пскове за пятницу-воскресенье не зарегистрировано.