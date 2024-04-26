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Четыре человека пострадали в результате ДТП на Завеличье

Водители и пассажиры пострадали в результате столкновения автомобилей Lada и Skoda на перекресте Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове утром 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: pskov.camera

В автомобиле Skoda находились водитель, мужчина, а также его супруга. В транспортном средстве Lada - двое мужчин. Все четыре человека получили незначительные травмы: ушибы, ссадины.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

«В рамках административного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.