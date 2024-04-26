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Ребенок госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великолукском районе

Мальчик 2015 года рождения пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской Госавтоинспекции.

Фото здесь и далее: Великолукская Госавтоинспекция

В 17:05 на втором километре автодороги Першино - Ваши водитель 2003 года рождения, житель города Великие Луки, управляя автомобилем ВАЗ-21093, выбрал неправильный режим скорости и не справился с управлением. В результате этого совершил наезд на мальчика 2015 года рождения.

Ребенок передвигался на велосипеде в попутном автомобилисту направлении и внезапно сместился на проезжаю часть. По предварительной информации мальчик получил закрытый перелом основания черепа. Он госпитализирован в МБ Великие Луки.